МВД: сервисы «пробива» использовались для сбора данных о военных

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сервисы «пробива» использовались злоумышленниками для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и других преступлений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сервисы (для “пробива” — прим. ТАСС) использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за месяц применение сервисов «пробива» способствовало совершению более 13 тыс. преступлений с ущербом в 15 млрд рублей.

«Установлено, что подобные сервисы активно использовались иностранными кол-центрами. Только за один месяц их применение способствовало совершению более 13 тысяч преступлений с ущербом свыше 15 млрд рублей», — говорится в сообщении.