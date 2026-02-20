МВД: сервисы «пробива» использовались для сбора данных о военных

«Сервисы (для “пробива” — прим. ТАСС) использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий», — говорится в сообщении.
«Установлено, что подобные сервисы активно использовались иностранными кол-центрами. Только за один месяц их применение способствовало совершению более 13 тысяч преступлений с ущербом свыше 15 млрд рублей», — говорится в сообщении.