МВД: сервисы «пробива» использовались для сбора данных о военных

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сервисы «пробива» использовались злоумышленниками для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и других преступлений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.