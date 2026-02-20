Гладков: в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

Один мирный житель погиб в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще три человека пострадали при ударе второго дрона. Двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи двоих направят в городскую больницу № 2 Белгорода, третий продолжит лечение амбулаторно.
В селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных задач боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, затем переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Еще один дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили его в больницу, где диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 149 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, 57 БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью, 28 — над акваторией Черного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — над Крымом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.