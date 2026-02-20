Ричмонд
Москвичка набросилась на студенток в трамвае за отказ уступить ей место

Пассажирка трамвая в Москве напала на двух 16-летних студенток, которые отказались уступать ей место. Девушки возвращались домой после занятий в университете, когда в вагон вошла женщина вместе со своей дочерью-подростком.

Эта женщина сразу же стала требовать, чтобы обе студентки отошли подальше назад. Однако вагон итак заполнен людьми, так что те не могли сдвинуться с места. Пассажирка отреагировала агрессивно, сразу же начав кричать и ругаться. Потом она набросилась на девушек, даже ударив их ногой.

Одна из пострадавших рассказала, что попутчица вела себя крайне грубо и шумно, пытаясь привлечь внимание окружающих и заставить всех освободить пространство вокруг нее. Девушка отметила, что дочь дебоширки пытались остановить конфликт, но ее мать продолжала драку, в один момент выдрав у студентки клок волос.

— Девушка добавила, что рассказала о ситуации родителям, сейчас семья планирует обратиться в полицию, — передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Еще в декабре 2025 года пассажир столичного метро избил юношу в вагоне поезда на станции «Рижская». Мужчина несколько раз ударил 19-летнего молодого человека по лицу.