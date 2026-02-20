Shot: Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ над Краснодаром и Анапой

Над Краснодаром и Анапой звучат взрывы, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
По информации канала, было слышно четыре-пять громких «раскатистых звуков» на юге и юго-западе Краснодара. По словам местных жителей, также был слышен гул мотора в ПГТ Яблоновский.
Журналисты добавили, что также раздался взрыв со стороны Черного моря в районе Анапы. Аэропорт Краснодара закрыт на прием и отправку рейсов с 20:10, говорится в сообщении.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее Shot писал, что в пригороде Краснодара и Северском районе края прозвучала серия взрывов. Жители Кубани рассказали, что в южной части Краснодара и Северском районе раздалось около пяти взрывов. Также сообщалось о ярких вспышках в небе.
20 февраля глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что территория школы № 4 подверглась атаке беспилотника. По его словам, в момент происшествия в здании находились около 600 детей и 100 сотрудников.