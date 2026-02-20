Ричмонд
В Тамбовской области женщина бросила новорожденного в лесу

В Котовске 34-летняя женщина родила дома, вынесла младенца в лес и оставила в снегу. Возбуждено дело об убийстве новорожденного.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Тамбовской области бросила новорожденного ребенка в лесу, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 34-летняя женщина родила дома в городе Котовск, завернула младенца в простыню и пакет, после чего отнесла его в лес. На следующий день тело новорожденного в снегу обнаружила случайная прохожая.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». На время проведения ДНК-экспертизы и следственных действий женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе завершились проверки после гибели младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка. Следствие рассматривало версию внутрибольничной инфекции, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и возбуждены уголовные дела.