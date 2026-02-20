Ещё один мирный житель погиб после удара дронов ВСУ по Белгородской области

В селе Графовка Шебекинского округа боец подразделения «Орлан» получил тяжёлые ранения при выполнении задач. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, затем переведут в Белгород. Ещё один мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю — у него минно-взрывная травма и осколочное ранение лица.