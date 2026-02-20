Ещё один мирный житель погиб после удара дронов ВСУ по Белгородской области

В селе Почаево Грайворонского округа дрон атаковал территорию предприятия. Мужчина погиб на месте. Ещё три человека пострадали от удара второго беспилотника: двое мужчин и женщина с минно-взрывными травмами доставлены в больницу.
В селе Графовка Шебекинского округа боец подразделения «Орлан» получил тяжёлые ранения при выполнении задач. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, затем переведут в Белгород. Ещё один мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю — у него минно-взрывная травма и осколочное ранение лица.
Гладков выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что все пострадавшие получают необходимую помощь.
Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Никольское Белгородской области. Мужчина с осколочными ранениями лица и грудной клетки самостоятельно обратился в больницу, после оказания помощи отпущен домой.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.