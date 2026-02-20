Росавиация: В столичных аэропортах из-за снегопада отменили 22 рейса

В столичных аэропортах на фоне снегопада отменили 22 рейса, один самолет ушел на запасной аэродром, 14 рейсов задерживаются более чем на два часа. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— По решению экипажа один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре — иностранных перевозчиков. По данным на 20:00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов, — сказано в сообщении.
За последние четыре часа аэропорты Москвы обслужили 245 рейсов, с начала суток — 983 рейса, добавили в Telegram-канале ведомства.
20 января во Всемирной метеорологической организации сообщили, что столичный район Внуково по итогам минувших суток вошел в пятерку мест на Земле, где выпало больше всего осадков. Метеостанция там зафиксировала выпадение 25 миллиметров осадков.
19 февраля в аэропортах Московского региона из-за непогоды отменили 29 рейсов, в том числе семь рейсов иностранных авиакомпаний. На запасные аэродромы ушли восемь рейсов.