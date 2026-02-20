В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек

«В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По уточненной информации, фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома. Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь», — говорится в сообщении.
