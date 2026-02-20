Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео

На кадрах видно, как один из хищников встал на задние лапы и начал стучать по рольставням, а затем приподнял их и проник внутрь вместе с другим медведем. Камеры в самом ресторане не работали, поэтому ущерб Ли пока оценить не может. Он подозревает, что медведи съели его запасы мяса и яиц.