Развожаев: в Севастополе работает ПВО, уничтожены две воздушные цели

Развожаев напомнил жителям и гостям Севастополя о мерах безопасности при угрозе беспилотных атак.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе силы противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины. В ходе боевой работы расчеты уничтожили две воздушные цели противника. Подробности инцидента в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава региона обратился к жителям с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности. Он подчеркнул, что сейчас крайне важно покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

По словам губернатора, военные задействуют все средства для уничтожения вражеских беспилотников, включая стрелковое оружие. Михаил Развожаев предупредил, что пули, выпущенные вверх и не поразившие цель, падают обратно на землю под действием силы тяжести.

Кроме того, при работе зенитных ракетных комплексов существует риск падения их разгонных модулей и обломков сбитых дронов. Глава региона также напомнил, что в последнее время украинские формирования используют для атак на Севастополь беспилотники, начиненные металлическими поражающими элементами.

Тем временем в Министерстве обороны РФ сообщили о результатах борьбы с воздушными целями в других регионах страны. Всего за восемь часов российские средства ПВО нейтрализовали 12 беспилотников самолетного типа.

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью — четыре аппарата. Еще три вражеских БПЛА подавили в небе над Брянской областью и столько же над Курской. По одному беспилотнику ликвидировано в Орловской и Ростовской областях.

