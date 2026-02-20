Ричмонд
Один человек пострадал при падении обломков дрона ВСУ в Краснодаре

Газовая труба и автомобили повреждены в Краснодаре при падении фрагментов сбитого БПЛА.

Обломки сбитого беспилотника ВСУ в пятницу, 20 февраля, упали в частном секторе в Краснодаре. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фрагменты украинского БПЛА, по уточненным данным, упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Неподалеку расположены частные и многоквартирные дома. В ряде из них выбиты окна, повреждены 8 автомобилей и газовая труба.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Один человек пострадал, получив порезы от осколков стекла. Первую помощь ему оказали на месте.

После падения фрагментов беспилотника произошел пожар, который быстро потушили.

Ранее глава Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя при атаке дрона ВСУ.

