При атаке БПЛА ВСУ на Краснодар пострадал один человек, повреждена газовая труба

В Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников пострадал местный житель, сообщили в краевом оперативном штабе. Он получил порезы от осколков стекла, ему на месте оказали первую помощь.

Источник: Life.ru

Фрагменты БПЛА упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом находятся многоквартирные и частные дома, где выбило несколько окон. Также повреждены восесь автомобилей и газовая труба. По данным Telegram-канала SHOT, там произошло возгорание, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Краснодар находится под атакой украинских беспилотников с ночи 20 февраля: около половины четвёртого утра жители города, а также Северского и Яблоновского районов проснулись от мощных взрывов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

