Грузовик рассыпал трубы и перекрыл движение по Партизанскому проспекту в Минске

Потеря незакрепленного груза произошла днем в пятницу, 20 февраля. Как уточнили в ГАИ, за рулем автомобиля «МАЗ» с полуприцепом находился 54-летний водитель. Когда грузовик двигался по Партизанскому проспекту, из-за плохого закрепления груза произошло его падение на проезжую часть. Однако сцены, подобной кадрам из фильма «Пункт назначения», не случилось: ДТП обошлось без пострадавших. Трубы, рассыпавшиеся по дороге, перекрыли движение сразу на трех полосах проспекта и создали помехи еще на двух. Впрочем, движение по четырем из них удалось восстановить в кратчайшие сроки.