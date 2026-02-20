Грузовик рассыпал трубы и перекрыл движение по Партизанскому проспекту в Минске

Грузовик рассыпал трубы во время движения по Партизанскому проспекту в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Потеря незакрепленного груза произошла днем в пятницу, 20 февраля. Как уточнили в ГАИ, за рулем автомобиля «МАЗ» с полуприцепом находился 54-летний водитель. Когда грузовик двигался по Партизанскому проспекту, из-за плохого закрепления груза произошло его падение на проезжую часть. Однако сцены, подобной кадрам из фильма «Пункт назначения», не случилось: ДТП обошлось без пострадавших. Трубы, рассыпавшиеся по дороге, перекрыли движение сразу на трех полосах проспекта и создали помехи еще на двух. Впрочем, движение по четырем из них удалось восстановить в кратчайшие сроки.
Движение на пяти из шести полос Партизанского проспекта оказалось перекрыто, но четыре из них быстро освободили. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с произошедшим ДТП Госавтоинспекция напоминает водителям, что во время движения необходимо контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения или падения. При возникновении угрозы безопасности дорожного движения водитель должен принять меры для её устранения либо полностью прекратить движение.
