Грузовик рассыпал трубы и перекрыл движение по Партизанскому проспекту в Минске

В Минске грузовик растерял трубы из кузова на Партизанском проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Грузовик рассыпал трубы во время движения по Партизанскому проспекту в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Потеря незакрепленного груза произошла днем в пятницу, 20 февраля. Как уточнили в ГАИ, за рулем автомобиля «МАЗ» с полуприцепом находился 54-летний водитель. Когда грузовик двигался по Партизанскому проспекту, из-за плохого закрепления груза произошло его падение на проезжую часть. Однако сцены, подобной кадрам из фильма «Пункт назначения», не случилось: ДТП обошлось без пострадавших. Трубы, рассыпавшиеся по дороге, перекрыли движение сразу на трех полосах проспекта и создали помехи еще на двух. Впрочем, движение по четырем из них удалось восстановить в кратчайшие сроки.

Движение на пяти из шести полос Партизанского проспекта оказалось перекрыто, но четыре из них быстро освободили. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с произошедшим ДТП Госавтоинспекция напоминает водителям, что во время движения необходимо контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения или падения. При возникновении угрозы безопасности дорожного движения водитель должен принять меры для её устранения либо полностью прекратить движение.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко подписал указ о возрастном цензе для электронных мгновенных лотерей.

А еще, министр обороны сказал о создании нового рода спецвойск в армии Беларуси.

Также командующий ВВС и ПВО Беларуси сказал о нарушавших границу БПЛА: «Применяли авиацию и зенитные ракетные войска».

