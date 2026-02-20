Сбой в работе платформы Steam произошел по всему миру

Больше всего жалоб на проблемы в работе Steam поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа. 55 процентов респондентов сообщили об общем сбое, 20 процентов участников опроса — о проблемах с доступом к сайту, и еще 15 процентов — о сбоях мобильного приложения.