Тело студента нашли в общежитии вуза в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили тело студента, смерть молодого человека наступила из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Там отметили, что причины смерти студента установили медики. Молодой человек страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы.
«Версия о добровольном уходе из жизни, ранее заявленная в СМИ и различных пабликах, не соответствует действительности», — подчеркнули в вузе.
Собеседник добавил, что УрФУ оказывает необходимую помощь семье студента.
