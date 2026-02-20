Ангар загорелся в Балашихе на площади 2,5 тысячи квадратных метров

До этого в Москве загорелся хостел в 1-м Магистральном тупике. В результате пожара пострадали девять человек. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое могло начаться в хостеле из-за того, что в одной из комнат вспыхнул обогреватель. Возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.