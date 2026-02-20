Москвича оштрафовали за намаз в здании суда

В Нижневартовске мигранта, на которого соседи по общежитию пожаловались в полицию из-за публичного намаза, приговорили к выдворению из России. Об этом 16 февраля сообщил портал Ura.ru, ссылаясь на картотеку Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа.