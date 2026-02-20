Ричмонд
Москвича оштрафовали за намаз в здании суда

Мировой судья столичного района Нагатино-Садовники оштрафовал жителя Москвы Тимура Волкова за совершение религиозного обряда в Нагатинском районном суде. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

— Постановлением мирового судьи Волков Тимур Дмитриевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.3 КоАП России. Ему назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Поясняется, что 18 февраля мужчина совершил религиозный обряд в нарушение установленных правил поведения в суде. Из размещенного в соцсетях видео следует, что он совершил намаз в коридоре суда, сказано в статье.

В Нижневартовске мигранта, на которого соседи по общежитию пожаловались в полицию из-за публичного намаза, приговорили к выдворению из России. Об этом 16 февраля сообщил портал Ura.ru, ссылаясь на картотеку Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа.

Также суд оштрафовал иностранца на 30 тысяч рублей.