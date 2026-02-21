Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии задержали при краже рогаликов разыскиваемого Интерполом украинца

В своей стране 23-летнего молодого человека обвиняют в организации пересечения госграницы, сообщил новостной портал SME.

БРАТИСЛАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала в Словакии разыскиваемого Интерполом 23-летнего гражданина Украины, который в своей стране обвиняется в организации незаконного пересечения госграницы. Об этом сообщил новостной портал SME.

Украинец был задержан полицией при краже рогаликов в одном из магазинов восточнословацкого города Кошице. В ходе проверки документов было установлено, что он находится в розыске по линии Интерпола. В январе 2022 года за €2 тыс. он организовал нелегальный переход через границу трех жителей Украины в Венгрию. На родине ему грозит семь лет тюрьмы.

Задержанный находится под стражей. Ожидается, что он будет депортирован на Украину.