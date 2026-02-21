В Словакии задержали при краже рогаликов разыскиваемого Интерполом украинца

БРАТИСЛАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала в Словакии разыскиваемого Интерполом 23-летнего гражданина Украины, который в своей стране обвиняется в организации незаконного пересечения госграницы. Об этом сообщил новостной портал SME.
Украинец был задержан полицией при краже рогаликов в одном из магазинов восточнословацкого города Кошице. В ходе проверки документов было установлено, что он находится в розыске по линии Интерпола. В январе 2022 года за €2 тыс. он организовал нелегальный переход через границу трех жителей Украины в Венгрию. На родине ему грозит семь лет тюрьмы.
Задержанный находится под стражей. Ожидается, что он будет депортирован на Украину.