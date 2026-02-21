Lebanon 24: в Ливане число погибших бойцов «Хезболлах» выросло до 12

Мощные взрывы раздались в горной местности на границе с Сирией, где удары были нанесены по подземным складам и бункерам в окрестностях города Наби-Шит. Налеты были совершены также на военные объекты в районах Темнин-эт-Тахта и Эш-Шараа. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.