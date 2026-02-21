Ричмонд
Lebanon 24: в Ливане число погибших бойцов «Хезболлах» выросло до 12

Это произошло в ходе атаки израильских ВВС на восточные районы государства, сообщил новостной портал.

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 членов шиитского движения «Хезболлах» погибли в ходе атаки израильских ВВС на восточные районы Ливана. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на медицинские источники.

По его данным, в больницы доставлены 37 раненых. Ранее приводились данные о 6 убитых и 23 получивших ранения.

Бомбардировкам подверглись штаб вооруженных формирований в городе Райяк и полевой лагерь, расположенный между населенными Ксар-Наба и Баднаиль в долине Бекаа.

По сведениям портала, среди убитых три военных руководителя «Хезболлах» — Али Зейд аль-Мусави, Ирагим аль-Мусави и Хусейн Яги.

Мощные взрывы раздались в горной местности на границе с Сирией, где удары были нанесены по подземным складам и бункерам в окрестностях города Наби-Шит. Налеты были совершены также на военные объекты в районах Темнин-эт-Тахта и Эш-Шараа. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

