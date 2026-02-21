В МВД раскрыли схему с иностранными колл-центрами: они собирали данные о ВС РФ и представителях власти через Telegram

Сотрудников иностранных колл-центров уличили в совершении неправомерных действий. Они использовали сервисы «пробива» в Telegram с целью сбора данных для организации терактов. Такими сведениями поделились в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.
Схема включала в себя сбор данных о бойцах ВС РФ и представителях власти. Кроме того, через сервисы «пробива» устанавливали информацию о сотрудниках правоохранительных органов России.
«В 2025 году подразделениями УБК МВД России пресечена деятельность крупнейших в стране площадок по распространению персональных данных. Изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов», — оповестили в МВД.
Всего за месяц использования данной схемы было совершено более 13 тысяч преступлений. Ущерб оценивают в 15 миллиардов рублей. Объем изъятой информации, полученной с целью совершения терактов, превысил 200 терабайт. Владельцев и администраторов сервисов уже привлекли к уголовной ответственности, сказано в материале.
В МВД подчеркнули, что Министерство принимает все необходимые меры защиты. Однако в мессенджерах все еще существуют каналы, предлагающие незаконный сбор и продажу персональных данных. Администрации некоторых платформ продолжают игнорировать российские законы.
Роскомнадзор призвал Telegram прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к украденным личным данным граждан РФ. Мессенджер системно дает возможность сервисам распространять персональные сведения россиян. В ведомстве заявили, что Telegram еженедельно удаляет до сотни таких ресурсов. При этом общая ситуация не меняется. Роскомнадзор призвал мессенджер самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных.
По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей через Telegram. В мессенджере сейчас замедляется передача медиафайлов, однако текстовое общение продолжается. В Минцифры подчеркнули, что Telegram использовался преступными группировками для связи во время проведения терактов. Мессенджер, что ожидаемо, отрицает взлом шифрования переписок иностранными спецслужбами.