В МВД раскрыли схему с иностранными колл-центрами: они собирали данные о ВС РФ и представителях власти через Telegram

По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей через Telegram. В мессенджере сейчас замедляется передача медиафайлов, однако текстовое общение продолжается. В Минцифры подчеркнули, что Telegram использовался преступными группировками для связи во время проведения терактов. Мессенджер, что ожидаемо, отрицает взлом шифрования переписок иностранными спецслужбами.