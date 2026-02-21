Поиски семьи Усольцевых: спасатели проверяют тайные шурфы в тайге

Поисковые группы возобновили работу в Кутурчинском Белогорье, несмотря на экстремальные зимние условия.
Как сообщила aif.ru руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» им. О. Василишиной Светлана Торгашина, решение о выходе в заснеженную тайгу продиктовано заданием Следственного комитета. По ее словам, в районе исчезновения семьи Усольцевых обнаружили новые шурфы — глубокие земляные выемки, которые необходимо проверить вручную, так как их невозможно исследовать дистанционно с помощью дронов.
Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла в красноярском лесу 28 сентября 2025 года. Несмотря на масштабные поисковые операции, за пять месяцев не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай.