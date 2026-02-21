Поиски семьи Усольцевых: спасатели проверяют тайные шурфы в тайге

Как сообщила aif.ru руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» им. О. Василишиной Светлана Торгашина, решение о выходе в заснеженную тайгу продиктовано заданием Следственного комитета. По ее словам, в районе исчезновения семьи Усольцевых обнаружили новые шурфы — глубокие земляные выемки, которые необходимо проверить вручную, так как их невозможно исследовать дистанционно с помощью дронов.