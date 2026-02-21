Shot: Серия взрывов прогремела в Удмуртии

Серия взрывов прозвучала в Удмуртии. По предварительным данным, украинские беспилотники атаковали город Воткинск. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно минимум три взрыва и гудение в небе. Потом они увидели дым в одном из районов города. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
20 февраля над Краснодаром и Анапой прозвучали взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей. По информации канала, было слышно четыре-пять громких «раскатистых звуков» на юге и юго-западе Краснодара. По словам местных жителей, также был слышен гул мотора в ПГТ Яблоновский.
Ранее Shot писал, что в пригороде Краснодара и Северском районе края прозвучала серия взрывов. Жители Кубани рассказали, что в южной части Краснодара и Северском районе раздалось около пяти взрывов. Также сообщалось о ярких вспышках в небе.