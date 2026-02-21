Россияне застряли во Вьетнаме из-за поломки самой длинной канатной дороги

Один из российских туристов рассказал, что ему пришлось ждать больше трёх часов, прежде чем сесть на скоростной катер. На пирсе собралось так много людей, что гольф-кары с трудом передвигались в жару. Многие туристы пошли к пирсу пешком, чтобы быстрее покинуть остров.