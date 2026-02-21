Оперативный штаб: В Сочи зарегистрировали землетрясение

Землетрясение в районах Анапы и Новороссийска произошло из-за разрядки напряжения, которое накопилось при сдвигах в земной коре. Об этом 10 февраля сообщил заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского профессор Борис Вахрушев. По его словам, сейчас особенно активна зона земной коры, которая расположена между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и глыбой Африкано-Аравийского континента. Скорее всего, сдвиг в этой зоне привел к таким последствиям.