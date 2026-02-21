Оперативный штаб: В Сочи зарегистрировали землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил оперативный региональный штаб.
— В Хостинском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой от 2,1 до 3 баллов по шкале Рихтера, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 20 февраля, в 22:04.
Землетрясение в районах Анапы и Новороссийска произошло из-за разрядки напряжения, которое накопилось при сдвигах в земной коре. Об этом 10 февраля сообщил заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского профессор Борис Вахрушев. По его словам, сейчас особенно активна зона земной коры, которая расположена между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и глыбой Африкано-Аравийского континента. Скорее всего, сдвиг в этой зоне привел к таким последствиям.
10 февраля стало известно, что в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое ощутили жители Анапы и Новороссийска. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло примерно 02:21 по московскому времени.