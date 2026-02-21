Несколько человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Удмуртии

Один из объектов в Удмуртии подвергся атаке украинских дронов, есть повреждения и пострадавшие. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил глава республики Александр Бречалов.
— Один из объектов в регионе подвергся атаке украинских БПЛА. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в Удмуртии. По предварительным данным, украинские беспилотники атаковали город Воткинск. Об этом написал Telegram-канал Shot.
20 февраля над Краснодаром и Анапой прозвучали взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей. По информации канала, было слышно четыре-пять громких «раскатистых звуков» на юге и юго-западе Краснодара. По словам местных жителей, также был слышен гул мотора в ПГТ Яблоновский.
Ранее Shot писал, что в пригороде Краснодара и Северском районе края прозвучала серия взрывов. Жители Кубани рассказали, что в южной части Краснодара и Северском районе раздалось около пяти взрывов. Также сообщалось о ярких вспышках в небе.