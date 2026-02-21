Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Удмуртии в результате атаки БПЛА есть пострадавшие и повреждения на объекте

В результате атаки украинских беспилотников в Удмуртии 21 февраля пострадали люди. Также есть повреждения на объекте. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. В результате есть повреждения и пострадавшие», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Власти добавили, что всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб. О детялях будут сообщать дополнительно. Граждан попросили не поддаваться панике.

Напомним, серия взрывов прогремела в Удмуртии этой ночью. Украинские беспилотники атаковали город Воткинск. Жители сообщили, что слышали как минимум три взрыва, после чего в одном из районов появился дым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше