Беспилотник ВСУ взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре, разбив стекла и перепугав пассажиров. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
— БПЛА рядом взорвался, походу, представь. Но я живой, нормально, — заявил пассажир на видеозаписи, которое разместил канал.
Уточняется, что в результате падения дрона у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.
В ту же ночь один из объектов в Удмуртии подвергся атаке украинских дронов, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
20 февраля над Краснодаром и Анапой прозвучали взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей. По информации канала, было слышно четыре-пять громких «раскатистых звуков» на юге и юго-западе Краснодара. По словам местных жителей, также был слышен гул мотора в ПГТ Яблоновский.