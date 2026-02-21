В Приморье арестован подозреваемый в убийстве 16-летней давности

По версии следствия, в ноябре того года в Партизанске у обвиняемого и его сообщника произошел конфликт с местным жителем в ресторане. Спустя неделю они решили свести счеты. Злоумышленники подкараулили мужчину на дороге и, когда он проезжал мимо, открыли стрельбу из окна собственной машины. Из ружья, заряженного картечью, они сделали не менее четырех выстрелов по автомобилю потерпевшего. 28-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Нападавшие скрылись.
Найти одного из подозреваемых удалось спустя 16 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Второй участник преступления тоже установлен — в настоящий момент он находится в СИЗО по обвинению в другом особо тяжком преступлении.
Расследование уголовного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом, возобновили при координирующей роли прокуратуры, которая держит на контроле раскрытие преступлений прошлых лет. Ход следствия взят надзорным ведомством на особый контроль.