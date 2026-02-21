В Приморье арестован подозреваемый в убийстве 16-летней давности

По версии следствия, в ноябре того года в Партизанске у обвиняемого и его сообщника произошел конфликт с местным жителем в ресторане. Спустя неделю они решили свести счеты. Злоумышленники подкараулили мужчину на дороге и, когда он проезжал мимо, открыли стрельбу из окна собственной машины. Из ружья, заряженного картечью, они сделали не менее четырех выстрелов по автомобилю потерпевшего. 28-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Нападавшие скрылись.