СМИ: Грабитель ювелирного магазина в Москве был в маске с лицом Якубовича

В феврале 2024-го четверо иностранцев ограбили ювелирный магазин в подмосковном Фрязине. Они похитили 155 украшений. Их действия попали на видео. Позднее двоих подозреваемых задержали и заключили под стражу. У одного фигуранта нашли лишь бирки от драгоценностей.