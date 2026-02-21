СМИ: Грабитель ювелирного магазина в Москве был в маске с лицом Якубовича

Ограбивший столичный ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей был в маске с изображением телеведущего Леонида Якубовича. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы передала, что в понедельник вечером, 16 февраля, в ювелирный магазин на Свободном проспекте ворвался грабитель в маске, разбил витрину и похитил драгоценности на 1,8 миллиона рублей, а потом скрылся.
Вскоре грабителя задержали: им оказался 29-летний рецидивист. Он полностью признал свою вину, ювелирные изделия нашли у него дома. Мужчину арестовали.
— Грабитель в момент совершения преступления был в маске с изображением Леонида Якубовича, — рассказал собеседник агентства.
