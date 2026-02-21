ТАСС: По делу Мерваезовой и Выгулярного продлили срок следствия на три месяца

Обвиняемые в хищении у Министерства обороны России экс-замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный остаются под следствием. Его срок продлили еще на три месяца. Так пишет ТАСС со ссылкой на документы по делу.