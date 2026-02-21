Ричмонд
ТАСС: По делу Мерваезовой и Выгулярного продлили срок следствия на три месяца

По уголовному делу в отношении Мерваезовой и Выгулярного срок следствия продлен до 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемые в хищении у Министерства обороны России экс-замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный остаются под следствием. Его срок продлили еще на три месяца. Так пишет ТАСС со ссылкой на документы по делу.

Фигурантов подозревают в хищении у Минобороны при строительстве по госконтрактам. Сумма ущерба составляет около 9 миллиардов рублей.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 23 апреля 2026 года», — сказано в материалах.

Ранее суд обязал осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области вернуть бюджету 152,8 миллиона рублей. Средства были похищены. Они выделялись на оборонительные сооружения.