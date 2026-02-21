Ричмонд
ВСУ дважды нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Белгорода

В ночь на субботу, 21 февраля, Белгород, а также Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

По его словам, удар пришёлся по критической инфраструктуре. Сейчас все оперативные службы работают на местах.

«Враг нанес удар по критической инфраструктуре региона. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток. Все оперативные службы — на местах», — отметил глава области.

Пока официальных данных о пострадавших не приводится. Обстановка остаётся напряжённой, власти продолжают мониторинг ситуации.

Ранее Life.ru писал, что накануне в результате атак украинских дронов по Белгородской области погибли трое мирных жителей. Несколько человек получили ранения после ударов по предприятию и автомобилю, один из бойцов подразделения «Орлан» оказался тяжело травмирован.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.