Пять человек погибли при взрыве фуры с топливом на трассе в Чили

Ранее Life.ru писал о страшной аварии в Дагестане, где лобовое столкновение двух Lada превратило трассу в место гибели пятерых человек. Один из водителей пошёл на рискованный обгон и выехал на встречку — последовавший за этим удар был такой силы, что машины смяло, как жестяные банки. Никто из находившихся в салонах авто не дожил до приезда скорой.