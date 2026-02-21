В Одессе на фоне включённых сирен прогремел взрыв

Взрыв произошёл в Одессе, информирует украинский «24-й канал».
«Слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области включены сирены.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, вечером в пятницу взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.