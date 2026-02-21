Не знавшая о беременности китаянка прошла пешком 2400 км и родила

После окончания маршрута Донг почувствовала недомогание. Она решила, что простудилась, и обратилась в больницу. Врачи сообщили ей неожиданную новость — у неё отошли воды и начались схватки. В итоге женщина родила сына весом 2,5 килограмма. Мальчик появился на свет на восьмом месяце беременности, но его здоровью ничто не угрожает.