Служебная собака поймала приморца, забившего женщину табуреткой

53-летний мужчина признался в отделе полиции, что повздорил с потерпевшей и несколько раз ударил её табуреткой по голове. Дебошир арестован, расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 111 УК РФ — 10 лет лишения свободы.