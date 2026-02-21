Служебная собака поймала приморца, забившего женщину табуреткой

О пациентке с криминальными травмами в дежурную часть Михайловского отдела полиции сообщили из медицинского учреждения, куда поступила 51-летняя жительница посёлка Новошахтинский с многочисленными телесными повреждениями.
На место происшествия прибыла следственно — оперативная группа с кинологом — старшим сержантом Надеждой Шануровой и служебной собакой по кличке Династия. Оперативники и собака по горячим следам нашли и задержали подозреваемого.
53-летний мужчина признался в отделе полиции, что повздорил с потерпевшей и несколько раз ударил её табуреткой по голове. Дебошир арестован, расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 111 УК РФ — 10 лет лишения свободы.
Служебные собаку неоднократно помогали полицейским Приморья раскрывать преступления — кражи, убийства, передачи в исправительную колонию запрещённых веществ и другие, а также искать пропавших людей.