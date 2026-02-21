В Хабаровском крае рецидивист подстрелил знакомого во время ссоры

В Бикинском районе Хабаровского края 32-летний местный житель прострелил из травмата ногу знакомого во время ссоры и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Конфликт произошёл во дворе многоквартирного дома на почве личной неприязни. Между мужчинами-сверстниками завязалась драка, в ходе которой подозреваемый выстрелил в ногу потерпевшему из травматического пистолета.
Пострадавшего доставили в больницу, откуда сразу поступило сообщение в дежурную часть ОМВД России «Бикинский». Участковые уполномоченные полиции при поддержке росгвардейцев быстро установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города Бикин.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Травматический пистолет изъят и после судебного решения будет уничтожен. Расследование продолжается, все обстоятельства происшествия устанавливаются.