Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили

Ранее УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая — восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.