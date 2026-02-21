Ричмонд
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили

ИРКУТСК, 21 фев — РИА Новости. Турист, выживший во время трагедии на льду Байкала допрошен, он не пострадал, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.

Ранее УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая — восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

«Выживший во время трагедии с туристами на льду Байкала допрошен, он не пострадал», — сообщил собеседник агентства.

СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.