Бывшему красноярскому депутату Натарову запросили 14 лет лишения свободы

А его сыну обвинение запросило 13 лет колонии общего режима.

Источник: Законодательное Собрание Красноярского края

Бывшему красноярском депутату Сергею Натарову запросили 14 лет лишения свободы. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Как рассказал адвокат обвиняемого Александр Хропот, прокурор запросил для Сергея Натарова 14 лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей и ограничением свободы на 2 года с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. А его сыну Антону Натарову прокурор предложил назначить 13 лет колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей.

Другим подсудимым предложено назначить наказания — от условного лишения свободы до 17 лет строгого режима.

При этом, как пишет адвокат, прокурор не дал оценку ни по одним опровергающим обвинение доказательствам за 2 года пока идет суд.

Отметим, что Сергею Натарову присвоили третью группу инвалидности. За годы нахождения в СИЗО, как отмечается, его здоровье значительно ухудшилось.

Сергей Натаров обвиняется в хищении более 100 млрд рублей при поставках товаров на север Красноярского края. Ему вменяется 14 преступлений.