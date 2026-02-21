Бывшему красноярскому депутату Натарову запросили 14 лет лишения свободы

Бывшему красноярском депутату Сергею Натарову запросили 14 лет лишения свободы. Об этом говорится в его Telegram-канале.
Как рассказал адвокат обвиняемого Александр Хропот, прокурор запросил для Сергея Натарова 14 лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей и ограничением свободы на 2 года с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. А его сыну Антону Натарову прокурор предложил назначить 13 лет колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей.
Другим подсудимым предложено назначить наказания — от условного лишения свободы до 17 лет строгого режима.
При этом, как пишет адвокат, прокурор не дал оценку ни по одним опровергающим обвинение доказательствам за 2 года пока идет суд.
Отметим, что Сергею Натарову присвоили третью группу инвалидности. За годы нахождения в СИЗО, как отмечается, его здоровье значительно ухудшилось.
Сергей Натаров обвиняется в хищении более 100 млрд рублей при поставках товаров на север Красноярского края. Ему вменяется 14 преступлений.