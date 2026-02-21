Бывшему красноярскому депутату Натарову запросили 14 лет лишения свободы

Как рассказал адвокат обвиняемого Александр Хропот, прокурор запросил для Сергея Натарова 14 лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей и ограничением свободы на 2 года с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. А его сыну Антону Натарову прокурор предложил назначить 13 лет колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей.