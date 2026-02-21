СК: Личности всех восьми погибших в утонувшем на Байкале автомобиле установили

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 238 и 293 УК России. В Ассоциации туроператоров РФ подчеркнули, что на участке, где провалился автомобиль, лед еще не набрал достаточной прочности, в отличие от официально открытых ледовых трасс, на которых специалисты регулярно контролируют толщину покрытия.