СК: Личности всех восьми погибших в утонувшем на Байкале автомобиле установили

Следствие установило личности всех восьми погибших в утонувшем около острова Ольхон на озере Байкал автомобиле, выжившего туриста допросили. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в СУ СК по Иркутской области.
— Установлены личности всех погибших. Следователями допрошен мужчина, которому удалось спастись. Он в удовлетворительном состоянии, — передает сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что на Байкале действует запрет выезда на лед в связи с теплой погодой. Ледовая переправа на остров Ольхон закрыта.
В машине с китайскими туристами, которая провалилась под лед на Байкале, находился ребенок. Об этом 20 февраля сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также он принес соболезнования родственникам погибших.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 238 и 293 УК России. В Ассоциации туроператоров РФ подчеркнули, что на участке, где провалился автомобиль, лед еще не набрал достаточной прочности, в отличие от официально открытых ледовых трасс, на которых специалисты регулярно контролируют толщину покрытия.