Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудницу ПВЗ в Химках задержали за кражу товаров на 250 тыс. руб

Сотрудники полиции задержали сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Химках, подозреваемую в краже товаров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился представитель маркетплейса с заявлением о хищении товаров сотрудницей пункта выдачи заказов. Сумма причинeнного материального ущерба составила более 250 тыс. руб. Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления доставлена в дежурную часть отдела полиции местная жительница», — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленница, работая в пункте выдачи заказов, регистрировалась в кабинете клиентов маркетплейса, оформляла заказы товаров в ПВЗ, в программе проводила фиктивный отказ от товара, который присваивала себе без оплаты. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Кража»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.