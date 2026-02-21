Сотрудницу ПВЗ в Химках задержали за кражу товаров на 250 тыс. руб

Установлено, что злоумышленница, работая в пункте выдачи заказов, регистрировалась в кабинете клиентов маркетплейса, оформляла заказы товаров в ПВЗ, в программе проводила фиктивный отказ от товара, который присваивала себе без оплаты. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Кража»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.