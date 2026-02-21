Гладков: ракеты ВСУ атаковали Белгород и два округа Белгородской области

Ракеты Вооружённых сил Украины два раза атаковали Белгород, а также Белгородский и Шебекинский округа, проинформировал Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что также украинские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Белгородской области.
«Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Враг нанёс удар по критической инфраструктуре региона. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток», — написал губернатор в Telegram.
По словам Гладкова, на местах находятся сотрудники оперативных служб.
«Все оперативные службы — на местах. Идёт уточнение информации о последствиях», — говорится в публикации.
Напомним, накануне Гладков рассказал, что один мирный житель погиб и пять человек пострадали после атак беспилотников украинских войск в Белгородской области. В населённом пункте Почаево Грайворонского округа беспилотные летательный аппарат ударил по территории предприятия. Мужчина получил ранения и скончался на месте.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс удар по автомобилю в Краснояружском округе, погиб врач-рентгенолог.