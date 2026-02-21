На Байкале за три дня поймали 65 нарушителей

В разгар зимнего туристического сезона на Байкале межведомственные патрули усилили контроль. За три дня они выявили 65 правонарушений. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
Рейды прошли на Малом море, на участке Сахюрта — Хужир и у мыса Хобой. 55 нарушений касались правил охраны природы на особо охраняемых территориях. Остальные — безопасности на воде.
— Особое внимание уделили судам на воздушной подушке. У многих водителей не было документов на управление, прав или техосмотра. Два судна из Бурятии вообще не значились в реестре ГИМС — без номеров и регистрации. Пятеро судоводителей возили пассажиров без лицензии. Всех отстранили от эксплуатации, — прокомментировал Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону.
Также спасатели обеспечивали безопасность на фестивале ледовых скульптур «Ольхон Айс Фест».
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что семья c ребенком из Китая погибла в «буханке», которая провалилась под лед Байкала у мыса Хобой.