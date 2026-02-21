На Байкале за три дня поймали 65 нарушителей

— Особое внимание уделили судам на воздушной подушке. У многих водителей не было документов на управление, прав или техосмотра. Два судна из Бурятии вообще не значились в реестре ГИМС — без номеров и регистрации. Пятеро судоводителей возили пассажиров без лицензии. Всех отстранили от эксплуатации, — прокомментировал Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по региону.