Установлены личности всех погибших в утонувшем УАЗе на Байкале туристов

Следователи определили личности всех восьми погибших в утонувшем у острова Ольхон на Байкале автомобиле. Выжившего туриста допросили. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.

Источник: Life.ru

«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись», — приводит ТАСС комментарий регионального СК.

Как указали в ведомстве, выживший турист чувствует себя удовлетворительно. Он не получил травм.

Напомним, на Байкале автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лёд. В трагедии погибли восемь человек, среди них несовершеннолетний. Спасти удалось только одного пассажира. Следователи возбудили уголовное дело. Стоимость поездки для группы составила около 60 тысяч рублей. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что туристы заказали экскурсию по льду напрямую у местного жителя. Они обошли официальные турфирмы.

