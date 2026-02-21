Установлены личности всех погибших в утонувшем УАЗе на Байкале туристов

Напомним, на Байкале автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лёд. В трагедии погибли восемь человек, среди них несовершеннолетний. Спасти удалось только одного пассажира. Следователи возбудили уголовное дело. Стоимость поездки для группы составила около 60 тысяч рублей. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что туристы заказали экскурсию по льду напрямую у местного жителя. Они обошли официальные турфирмы.