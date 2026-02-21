В Приамурье обнаружены тела трех погибших при крушении вертолета Robinson R44

В Ромненском округе Амурской области обнаружено место крушения вертолёта Robinson R44, пропавшего ранее в районе населённого пункта Амаранка.
Как сообщило правительство региона, спасатели нашли тела всех трёх человек, находившихся на борту. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным СК РФ, на борту находились две женщины — следователь и сотрудник полиции, которые возвращались с места гибели работника лесопилки, а также пилот. Возбуждено уголовное дело.
Правительство выразило соболезнования родным погибших.
