Обнаружено место крушения пропавшего вертолёта в Амурской области

В Амурской области обнаружено место крушения частного вертолёта Robinson, пропавшего 19 февраля в Ромненском округе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Источник: Life.ru

В ходе поисково-спасательной операции найдены обломки воздушного судна и тела трёх погибших. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Следственный комитет назвал предварительные причины авиапроисшествия с частным вертолётом Robinson в Амурской области. Рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.