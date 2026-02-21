Обнаружено место крушения пропавшего вертолёта в Амурской области

В ходе поисково-спасательной операции найдены обломки воздушного судна и тела трёх погибших. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Следственный комитет назвал предварительные причины авиапроисшествия с частным вертолётом Robinson в Амурской области. Рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.
