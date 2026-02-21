Найдено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета

Найдено место крушения пропавшего в Амурской области частного вертолета Robinson, выживших нет. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в правительстве региона.
— В Приамурье завершены поиски вертолета, который пропал в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены место крушения вертолета и тела трех погибших, — сказано в Telegram-канале правительства.
20 февраля в Амурской области пропал вертолет, который вылетел с лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. В ГУ МЧС сообщили, что, по предварительной информации, на борту вертолета находились четыре человека.
Позже появилась информация, что в Амурской области разбился вертолет, на борту которого находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Они вылетели на частном вертолете Robinson из Ромненского муниципального округа.