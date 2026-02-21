СК: установлены личности всех восьми погибших на Байкале

Напомним, инцидент на Байкале произошёл возле мыса Хобой 20 февраля. Под лёд ушёл автомобиль УАЗ, в котором, кроме водителя, ехали восемь китайских туристов, в том числе 14-летний ребёнок. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной около трёх метров. Глубина в этом месте достигает 18 метров. Один из туристов смог спастись.