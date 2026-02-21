СК: установлены личности всех восьми погибших на Байкале

Личности всех восьми человек, погибших на озере Байкал, где автомобиль провалился под лёд, установлены, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Ранее поступала информация, что удалось установить личности пяти жертв происшествия.
«Личности всех восьми человек, которые утонули в машине на Байкале, установлены следствием», — сказал представитель ведомства.
Напомним, инцидент на Байкале произошёл возле мыса Хобой 20 февраля. Под лёд ушёл автомобиль УАЗ, в котором, кроме водителя, ехали восемь китайских туристов, в том числе 14-летний ребёнок. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной около трёх метров. Глубина в этом месте достигает 18 метров. Один из туристов смог спастись.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что среди погибших на Байкале были члены одной семьи. Губернатор уточнил, что граждане Китая прибыли в Россию как самостоятельные туристы.
Ранее Главное управление МЧС России по Иркутской области проинформировало, что патрульные группы на Байкале за три дня выявили 65 правонарушений. Они следили за соблюдением правил безопасности на воде на Малом Море, на береговой линии Сахюрта — Хужир и мысе Хобой.