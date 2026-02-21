Британке ампутировали руки и ноги после того, как её лизнула собака

В июле 2025 года женщина вернулась домой с работы в плохом самочувствии. На следующее утро супруг нашёл её без сознания. В реанимации у пациентки случилось шесть остановок сердца. По мере ухудшения состояния врачам пришлось ампутировать обе ноги ниже колена, обе руки и удалить селезёнку. Дополнительно Сангха боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью.