Труп у заброшенного дома: как умирала пропавшая на Валааме послушница

Окоченевшее тело 36-летней Натальи Простаковой нашли спустя чуть больше двух недель после ее пропажи на Валааме. Женщина решила стать послушницей после двух неудачных браков и смерти сестры. Однако на острове она встретила и свою смерть.
Что стало причиной смерти Простаковой, какие странности заметили жители острова перед ее пропажей, а также новые детали дела — в материале aif.ru.
Труп у заброшенного дома.
После двух неудачных браков и смерти старшей сестры 36-летняя Наталья Простакова удалила все фотографии в социальных сетях и отправилась в монастырь на Валааме в качестве послушницы. Там девушка прожила последние полгода. Но в начале февраля внезапно пропала.
2 февраля после утренней службы она ушла в неизвестном направлении, и больше ее никто не видел. Первой о ее пропаже рассказала другая послушница и ее подруга Ирина.
«Друзья-христиане, очень прошу вас помолиться за нашу пропавшую Валаамскую сестру Наталью. Она исчезла 2 февраля, и мы все очень сильно переживаем, молимся, верим и ждем. Ее местонахождение неизвестно», — написала она.
О Наталье к тому времени было известно не так много: рост 165 см, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день пропажи была в черной куртке и платье, на голове — белый платок, с собой — черная сумка с серебряными замками.
К ее поискам тут же подключились местные волонтеры, они прочесывали остров, разговаривали с местными жителями. Но поиски не приносили результата.
Местные при этом утверждали: женщина не могла уйти за пределы острова, несмотря на образовавшуюся на воде ледяную корочку, идти до ближайшего населенного пункта очень далеко, да и камеры наружного видеонаблюдения не зафиксировали подобные передвижения.
Искать советовали не только на улице, но и в помещениях на острове. Но все тщетно. Простакову больше двух недель не могли найти ни живой, ни мертвой. Пожилая мама женщины все это время продолжала надеяться на чудо.
19 февраля тело Простаковой было найдено в лесу недалеко от заброшенного здания. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством.
«Это суицид, я тут живу, точно знаю. Обстоятельства выясняются, но сам факт того, где и при каких обстоятельствах найдено тело, говорят сами за себя. Тоже все думали, что в глубине леса замерзла, а оно вот как оказалось», — рассказал aif.ru местный житель Алексей (имя изменено).
Развод и смерть сестры.
Окутанная ореолом странностей история оставила больше вопросов, чем ответов. Подруга детства Простаковой, Анна, в беседе с aif.ru рассказала, что Наталья всегда была дружелюбной и отзывчивой, однако стала проявлять некоторые странности незадолго до смерти.
«Мы с ней из одного поселка Рефтинский Свердловской области. В последнее время перед уходом в монастырь она жила в Екатеринбурге. Мы с рождения знакомы, в одном доме жили, а наши мамы до сих пор общаются. У Натальи было два брака, свой салон красоты в Екатеринбурге, но она продала его, чтобы погасить ипотеку. Когда я узнала, что она уехала в монастырь, была очень удивлена», — рассказала Анна.
Кроме неудачных браков и закрывшегося салона, Наталью, вероятно, подкосила смерть старшей сестры. Женщина, по словам Анны, несколько лет назад попала в смертельное ДТП. У нее осталась дочка, которую сейчас воспитывает мама Натальи.
Перед поездкой на Валаам Наталья съездила в качестве туриста в Санкт-Петербург, а позже удалила все фотографии из социальных сетей и закрыла страницы. Послушницы отмечали, что в последнее время она часто проводила время одна и любила уединяться.
Бессонные ночи и помутнение рассудка.
За несколько дней до трагедии у нее начались проблемы со сном. Простакова каждую неделю созванивалась с мамой, которой сейчас около 75 лет. Последняя уговаривала дочь вернуться домой, вероятно, чувствуя, что может произойти что-то неладное.
Простакова понимала желание матери, поскольку та так и не отошла от смерти ее старшей сестры. Однако послушница сообщала, что вернется то после Нового года, то после Крещения. А потом и вовсе пропала.
Начальник Смоленского скита иеромонах Давид в беседе с aif.ru рассказал, что Простакова жила в женском общежитии, была хорошей девушкой, но в последние дни резко изменилась.
«Как оказалось, у нее были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала, насколько знаю, перестала употреблять таблетки, которые ей прописывали», — объяснил отец Давид.
За ней старались постоянно присматривать, соседки не спускали с нее глаз. Но в день трагедии она успела ускользнуть от пристального внимания.
Подруга Простаковой еще до обнаружения тела сообщила, что смерть второй дочери мать Натальи не переживет. Сейчас, по ее словам, мать безостановочно плачет и находится в тяжелом моральном состоянии.
