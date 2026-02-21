Труп у заброшенного дома: как умирала пропавшая на Валааме послушница

«Мы с ней из одного поселка Рефтинский Свердловской области. В последнее время перед уходом в монастырь она жила в Екатеринбурге. Мы с рождения знакомы, в одном доме жили, а наши мамы до сих пор общаются. У Натальи было два брака, свой салон красоты в Екатеринбурге, но она продала его, чтобы погасить ипотеку. Когда я узнала, что она уехала в монастырь, была очень удивлена», — рассказала Анна.