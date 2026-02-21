Мошенники обманули пенсионерку из Артема, предложив записаться к врачу

В дежурную часть отдела МВД по Артему обратилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что неизвестные путем обмана похитили у нее около 370 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Женщина назвала цифры, а через минуту ей перезвонил уже «правоохранитель» и заявил, что ее взломали. Чтобы спасти деньги, их срочно нужно перевести на «безопасный счет». Доверчивая пенсионерка так и сделала.
По факту мошенничества заведено уголовное дело. Полиция вновь призывает граждан к бдительности. Если вам звонят с незнакомого номера и просят коды или предлагают перевести деньги на «безопасные счета» — сразу кладите трубку и сами перезванивайте в поликлинику или банк. Не сообщайте никому пароли и коды подтверждения.