Мошенники обманули пенсионерку из Артема, предложив записаться к врачу

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Полиция вновь призывает граждан к бдительности. Если вам звонят с незнакомого номера и просят коды или предлагают перевести деньги на «безопасные счета» — сразу кладите трубку и сами перезванивайте в поликлинику или банк. Не сообщайте никому пароли и коды подтверждения.